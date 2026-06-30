A tendência das férias em casa: “Consumidores estão a redefinir o que significa estar de férias”

Com o aumento dos custos das viagens, espera-se que, neste Verão, um número crescente de europeus opte por passar as férias perto de casa ou em casa em vez de viajar para o estrangeiro.

Uma entrevista com especialistas em turismo realizada pela vidaXL, uma empresa líder mundial no comércio online, especializada em soluções acessíveis para a casa e o jardim, sugere que a crescente popularidade das férias em casa reflecte uma mudança de atitude em relação às viagens e ao lazer.

Aumento dos preços e preocupação com o combustível redefinem planos de férias

Cada vez mais europeus estão a reduzir os seus planos de viagens internacionais, à medida que as férias no estrangeiro se tornam mais difíceis de justificar financeiramente. O aumento dos preços dos voos, do alojamento e das despesas diárias está a obrigar muitos agregados familiares a reflectir sobre como e onde passar as férias, sendo que a acessibilidade financeira se torna um factor cada vez mais importante na tomada de decisões sobre as férias.

"O aumento do custo de vida e das viagens, incluindo as actuais preocupações relativas à disponibilidade de combustível para aviões, são certamente factores relevantes, que impulsionam esta tendência", afirma Nikki MacLeod, directora do Centro de Investigação em Turismo e Marketing. “Actualmente, muitos consumidores procuram formas de reduzir as despesas relacionadas com as viagens, sem deixar de tirar férias durante os meses de verão."

Confinamentos da pandemia criaram tendência duradoura para ficar em casa

No entanto, o aumento dos custos é apenas uma parte da história. Segundo MacLeod, a pandemia desempenhou um papel essencial na mudança do comportamento dos consumidores. “Os confinamentos da pandemia em 2020 e 2021 incentivaram as pessoas a explorar as regiões onde vivem. Muitos perceberam que havia experiências valiosas à sua porta e que não sentiam falta do stress associado às viagens. Como resultado, muitos mantiveram esse comportamento”, explica.

Wenjie Cai, professor auxiliar de Turismo na Universidade de Greenwich, concorda que a pandemia remodelou os hábitos de viagem. "Passou-se de uma situação em que as pessoas eram forçadas a permanecer no país ou em casa para uma situação em que as pessoas optam conscientemente por ficar mais perto de casa motivadas pelo aumento do custo de vida", afirma.

Tendências de slow-living redefinem escolhas de férias

As férias em casa têm sido cada vez mais condicionadas por preferências relacionadas com o estilo de vida, e não apenas por questões financeiras. Os consumidores atribuem maior valor ao conforto, ao bem-estar e aos momentos de qualidade em casa, do que às viagens de longa distância. “É certo que existe pressão financeira, mas muitas pessoas também estão a optar deliberadamente por ficar em casa”, sublinha MacLeod. "Estamos a assistir a uma tendência crescente para o slow-living, em que os consumidores optam por formas de lazer mais simples, como actividades em casa e artesanato tradicional. Os influenciadores das redes sociais também estão a contribuir para a promoção desta tendência."

A responsável observa ainda que há uma mudança na atitude em relação às viagens e ao estatuto social. “Já não se relaciona um estatuto social mais elevado com voos frequentes e a vida de luxo. Em vez disso, há agora um certo charme associado às férias em casa.”

Gardens are becoming the new holiday destination

À medida que mais consumidores optam por passar o Verão em casa, os jardins estão a tornar-se uma alternativa cada vez mais popular para as férias. As famílias estão a investir em conjuntos de jantar para exterior, mobiliário de lazer, iluminação e acessórios decorativos para criar espaços exteriores relaxantes.

Alinhada com esta tendência, a vidaXL observou um aumento do interesse em mobiliário de lazer para exterior e acessórios de jardim antes do verão de 2026. A gama de produtos práticos para exterior da marca, incluindo tendas, bancos de jardim, mobiliário de pátio e conjuntos de jantar, reflecte a crescente procura dos consumidores que procuram criar experiências de férias em casa sem gastar muito. Através de preços competitivos e de uma gama alargada de produtos, a vidaXL afirma querer tornar a vida ao ar livre mais acessível, oferecendo aos clientes uma experiência de compras única, semelhante a uma "caça ao tesouro".

Algumas famílias estão até a recriar a experiência de campismo nos seus próprios jardins, com tendas e acessórios para actividades ao ar livre. "As redes sociais e os programas de televisão sobre estilo de vida estão a inspirar as pessoas a criarem o seu próprio ambiente de férias em casa”, afirma MacLeod.

Segundo MacLeod, a tendência poderá ter um impacto duradouro, uma vez que as preocupações económicas e ambientais continuam a moldar os comportamentos de viagem. "As alterações climáticas, a instabilidade global e o aumento do custo de vida sugerem que as férias em casa podem ser mais do que apenas uma mera tendência passageira."