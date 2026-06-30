Colisão no Túnel do Arco provoca dois feridos encarcerados

Uma colisão rodoviária ocorrida na manhã desta terça-feira, no interior do Túnel do Arco, na Via Expresso, mobilizou um significativo dispositivo de socorro e obrigou a operações de desencarceramento para retirar as vítimas das viaturas.

O alerta foi dado às 08h45, tendo sido accionados para o teatro de operações os Bombeiros da Calheta, a EMIR e a PSP, numa primeira fase, por indicação do Comando Regional de Operações de Socorro da Madeira (CROS-RAM).

De acordo com a informação operacional, o acidente provocou dois feridos, ambas mulheres de nacionalidade portuguesa, com 24 e 54 anos, que ficaram encarceradas no interior das viaturas, obrigando à utilização de equipamento de desencarceramento por parte dos bombeiros.

No local estiveram empenhados sete veículos de socorro e 18 operacionais, numa resposta que envolveu meios de salvamento, emergência pré-hospitalar e segurança.

Após a estabilização e extracção das vítimas, estas foram assistidas pelas equipas médicas e encaminhadas para unidade hospitalar. Até ao momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos.

A PSP tomou conta da ocorrência e irá investigar as circunstâncias em que se deu a colisão. O acidente condicionou a circulação no Túnel do Arco durante as operações de socorro e remoção das viaturas.

A dimensão do dispositivo mobilizado evidencia a complexidade da ocorrência, sobretudo devido ao encarceramento das vítimas, uma das situações mais exigentes para as equipas de emergência, que tiveram de conjugar rapidez de intervenção com técnicas de resgate para garantir a segurança das feridas.