Capitania do Porto do Funchal emite avisos de vento forte e de mau tempo de sinal 6

A Capitania do Porto do Funchal emitiu avisos de vento forte para a orla marítima e de mau tempo de sinal seis, em vigor até às 6 horas de amanhã, 2 de Julho.

Prevê-se vento de norte/nordeste fresco (31 a 39 km/h), tornando-se muito fresco (40 a 50 km/h) e, por vezes, forte (51 a 61 km/h) a partir da tarde. A visibilidade será boa a moderada. Na costa norte, são esperadas ondas de nordeste com 2 a 3 metros, enquanto na costa sul a ondulação será do quadrante sul, com 1 a 1,5 metros.

Recomenda, por isso, a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.