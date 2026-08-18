China testa projecto de avião de fuselagem integrada para mais de 800 passageiros

Uma equipa de investigadores chineses desenvolveu e testou em túnel de vento um modelo de avião com 'design' de fuselagem integrada que poderá permitir transportar mais de 800 pessoas, num projeto ainda em fase experimental.

O 'design' tem 85 metros de envergadura e 43 metros de comprimento, com uma superfície de asa, de uma ponta à outra, de cerca de 1.395 metros quadrados, noticiou o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

Desenvolvido pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento Aerodinâmico da China (CARDC, na sigla em inglês), tem referenciada uma velocidade de cruzeiro de Mach 0,8, abaixo da velocidade do som.

Ao contrário dos aviões convencionais, que separam a fuselagem das asas e da cauda, o 'design' de fuselagem integrada incorpora grande parte do corpo da aeronave na estrutura sustentadora, o que pode melhorar a eficiência aerodinâmica.

O conceito insere-se numa tendência também explorada por empresas como a norte-americana JetZero, cujo modelo Z4, em desenvolvimento, está projetado para transportar cerca de 250 passageiros, embora o projeto chinês proponha um avião de escala muito superior.

Os investigadores testaram um modelo à escala 1:52, com cerca de 80 centímetros de comprimento e 1,6 metros de envergadura, num túnel de vento transónico do CARDC a velocidades entre Mach 0,4 e 0,8.

Os ensaios analisaram, entre outros aspetos, o comportamento aerodinâmico, estabilidade e deformação estrutural, noticiou o jornal, citado pela agência espanhola EFE

O modelo atingiu uma relação máxima de sustentação e resistência de cerca de 20 a velocidades inferiores a Mach 0,7.

Os investigadores assinalam que a configuração poderá oferecer maior eficiência aerodinâmica, mais autonomia e menor consumo energético, embora por enquanto não exista uma aeronave em tamanho real.

Segundo a imprensa local, a China está também a estudar o 'design' de um avião de carga de fuselagem integrada com capacidade para transportar 120 toneladas e uma autonomia de cerca de 6.500 quilómetros.

Este projeto permanece em fase conceptual.

O CARDC participou noutros programas aeronáuticos chineses, entre os quais o avião comercial C919 e o avião de transporte Y-20.

A China desenvolve ainda o C929, um avião de fuselagem larga e longo curso para cerca de 280 lugares.