Funchal abre diálogo com jovens criadores para moldar nova bolsa de apoio à criação artística

O Município do Funchal convida jovens criadores a participar numa sessão de discussão sobre a Bolsa de Jovens Criadores do Município do Funchal, marcada para a próxima terça-feira, 30 de Junho, às 18h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A iniciativa, integrada no Projeto IMPULSO, pretende criar um espaço de diálogo direto entre o município e os jovens ligados à criação artística e cultural, dando-lhes voz ativa na construção e no aperfeiçoamento desta medida de apoio. Durante a sessão, os participantes poderão apresentar ideias, esclarecer dúvidas e deixar sugestões que contribuam para adequar o projeto às reais necessidades dos jovens e do setor cultural do concelho.

A sessão enquadra-se na aposta do Município do Funchal na participação cívica como instrumento de construção de políticas culturais mais inclusivas e próximas da realidade local — uma lógica em que os destinatários das medidas são também os seus co-autores.

As inscrições são obrigatórias, estão limitadas a 30 participantes e podem ser efetuadas através do endereço [email protected].