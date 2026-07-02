Madeira reforça apoio a jovens e ao terceiro sector

A Secretaria Regional da Economia, através da Direção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade (DRCIS), assinou um contrato-programa com a Madeira Friends International Community Association (MFICA), destinado a apoiar a capacitação de jovens, a transição digital e o fortalecimento do terceiro sector na Região.

O acordo foi rubricado pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e por Luís Calado, cofundador da MFICA, e contempla dois programas: o MF Tech Lab, voltado para a formação de jovens em tecnologia, inteligência artificial e desenvolvimento de produtos digitais, com projectos práticos e sem exigência de licenciatura; e o Madeira Pro Bono, que visa dotar organizações do terceiro sector de soluções digitais e apoio técnico para melhorar a sua eficiência.

Segundo a Secretaria Regional da Economia, a iniciativa insere-se nos objectivos da Nova Geração Biz e procura preparar a Madeira para os desafios de uma economia cada vez mais digital, contribuindo para atrair e reter talento no arquipélago.

O secretário regional da Economia destacou ainda o papel dos nómadas digitais e trabalhadores remotos que se fixaram na Madeira durante a pandemia, e sublinhou que os investimentos em cabos submarinos permitem hoje à Região "exportar inteligência e talento para qualquer parte do mundo".

Para José Manuel Rodrigues, a Madeira vive uma "oportunidade histórica" e deve posicionar-se "na vanguarda da nova economia" que está a emergir.