Governo Regional reforça apoio ao associativismo agrícola

O Governo Regional acaba de celebrar um contrato-programa de 36 mil euros com a Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo (AJAMPS) para assegurar o seu funcionamento e apoiar as suas actividades ao longo deste ano.

O apoio financeiro, formalizado pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destina-se a suportar despesas essenciais como recursos humanos e comunicações, garantindo a continuidade do projecto 'Madeira Agrícola' e o acompanhamento de proximidade aos produtores locais.

Durante o encontro, a presidente da AJAMPS, Rosana Mendonça, manifestou formalmente a intenção de recuperar a certificação para formação profissional que a entidade já deteve no passado, com especial foco em cursos de capacitação para jovens empresários agrícolas e na aplicação de fitofármacos.

O governante reiterou a importância do associativismo para o desenvolvimento, inovação e competitividade do sector primário, destacando que esta iniciativa integra a estratégia contínua do Executivo de fortalecimento das associações agrícolas da Região Autónoma.