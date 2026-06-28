Albuquerque agradece apoio dos EUA à Venezuela e pede reforço da ajuda humanitária

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, encontrou-se ontem com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, aproveitando a ocasião para abordar a grave crise humanitária que se vive na Venezuela na sequência dos violentos sismos que devastaram parte do país.

Durante o encontro, que decorreu num ambiente de grande cordialidade, Miguel Albuquerque manifestou o reconhecimento pelo papel que os Estados Unidos têm desempenhado na resposta internacional à tragédia, sublinhando o apoio prestado às populações afectadas e, em particular, à numerosa comunidade luso-venezuelana, onde residem milhares de madeirenses e seus descendentes.

O governante madeirense transmitiu a Marco Rubio a profunda preocupação da Região perante a dimensão da catástrofe e apelou ao reforço da ajuda humanitária norte-americana, considerando que as próximas horas serão decisivas para salvar vidas e garantir assistência às populações que continuam sem acesso a bens essenciais.

Albuquerque destacou ainda a forte ligação histórica e afectiva entre a Madeira e a Venezuela, recordando que praticamente todas as famílias madeirenses têm familiares ou amigos naquele país.

Nesse contexto, defendeu que a mobilização internacional deve manter-se enquanto persistirem necessidades no terreno, quer ao nível das operações de busca e salvamento, quer na resposta médica e humanitária.

A conversa permitiu uma troca de impressões sobre a situação vivida na Venezuela, numa altura em que continuam a chegar relatos de destruição, vítimas mortais e milhares de desalojados.

A iniciativa de Miguel Albuquerque surge na sequência dos sucessivos contactos institucionais que o Governo Regional tem promovido desde o início da tragédia, procurando sensibilizar parceiros nacionais e internacionais para a necessidade de intensificar o apoio às populações afectadas e à comunidade portuguesa radicada na Venezuela.