Governo Regional reforça apoio às respostas sociais e à juventude no Porto Santo

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, cumpriu esta segunda-feira uma intensa agenda de trabalho no Porto Santo, marcada por reuniões com diversas entidades locais e visitas a projectos sociais e de juventude, reforçando o compromisso do Governo Regional com a inclusão, o apoio às famílias e o desenvolvimento de respostas sociais na ilha.

A visita começou com uma reunião na Câmara Municipal do Porto Santo, onde foram discutidos vários assuntos relacionados com respostas sociais, projectos comunitários e os desafios específicos da ilha. Entre os temas abordados esteve a articulação entre o Governo Regional e a autarquia na implementação de programas de apoio à população.

A governante destacou a importância de garantir que iniciativas desenvolvidas na Madeira também cheguem ao Porto Santo, apontando como exemplo o Programa Regressar, destinado à requalificação de habitações de famílias vulneráveis.

"Tem de haver complementariedade entre os apoios do Governo Regional e os programas já desenvolvidos pela Câmara Municipal, evitando duplicações e garantindo que a população beneficia do maior número possível de respostas", afirmou.

Durante a manhã, Paula Margarido participou na sessão de boas-vindas dos programas Jovens em Formação, Colombo e Monitor Júnior, que este Verão envolvem 87 jovens porto-santenses.

No total, 40 jovens integram o programa Jovens em Formação, outros 40 participam no Programa Colombo e sete no Monitor Júnior, iniciativas que proporcionam ocupação saudável dos tempos livres, desenvolvimento de competências pessoais e uma primeira experiência de contacto com o mundo do trabalho.

"Estes 87 jovens assumem um compromisso importante e terão uma experiência enriquecedora que contribuirá para o seu crescimento pessoal e profissional", sublinhou.

Durante a tarde, a secretária regional visitou o CACI Porto Santo, onde foi recebida pela responsável da instituição, Marta Perestrelo. A governante teve oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido junto de crianças e adultos com necessidades especiais, bem como os projectos previstos para reforçar a resposta social na ilha.

Paula Margarido reconheceu a qualidade do trabalho desenvolvido pelo CACI, mas admitiu que existe a necessidade de melhorar as instalações da instituição.

É uma resposta diferenciada e muito importante. Queremos sempre mais e melhor e sabemos que as novas instalações são uma necessidade. O Governo Regional está a trabalhar para que esse projecto possa avançar o mais rapidamente possível, dentro de uma gestão orçamental responsável". Paula Margarido

A agenda terminou com uma reunião na Casa do Povo do Porto Santo, onde foram analisados os projectos actualmente em desenvolvimento e as necessidades futuras da instituição.

Um dos principais temas abordados foi um pedido de apoio financeiro apresentado pela instituição para um projecto de inclusão destinado a crianças e jovens com perturbações do desenvolvimento.

"Estivemos a tratar de todos os procedimentos necessários para que esse pedido possa ter enquadramento financeiro. Trata-se de um projecto essencial para a inclusão social no Porto Santo e queremos encontrar a melhor forma de o concretizar", explicou a governante.

Durante o encontro foi igualmente analisada a situação directiva da instituição. Recorde-se que, nas últimas eleições, não foi apresentada qualquer lista candidata, tendo a Assembleia Geral solicitado à actual direcção que permanecesse em funções até à realização de um novo acto eleitoral, assegurando a continuidade da actividade da Casa do Povo.

Com esta deslocação ao Porto Santo, Paula Margarido reforçou o acompanhamento próximo das instituições locais e reiterou o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar projectos de inclusão, juventude e desenvolvimento social, procurando garantir que os porto-santenses beneficiem das mesmas oportunidades e respostas existentes na ilha da Madeira.