A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira revela que o Funchal reforça apoios à habitação. A Câmara sobe para 1.100 euros o limite das rendas apoiadas e o Programa PRESERVA reforça comparticipação para obras de 7 para 8 mil euros.

Em São Vicente, a aposta na habitação também ganha nova concretização, já que uma escola abandonada dá lugar a quatro casas. Investimento de um milhão de euros, que em 2024 era apontado para 700 mil euros, transforma antiga Escola das Ginjas em habitação a custos controlados para famílias daquele concelho nortenho.

Nesta edição, leia, também, que Cardais lidera investigação vitícola. O campo experimental do IVBAM reforça estudos sobre castas regionais, com especial enfoque na recuperação da Sercial.

Meio século a abrir portas na noite madeirense. ‘Careca’, figura incontornável das discotecas madeirenses, revive histórias, personagens e momentos marcantes numa carreira que atravessa gerações.

A fechar os destaques na primeira página dizemos-lhe que Nuno Rogeiro e Ângelo Correia vêm ao ‘Madeira Global’.

Estas e outras notícias poderá ler na edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira, disponível tanto em formato papel, como em e-paper. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!