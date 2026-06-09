"Sinto-me envergonhado pelo estado de um dos maiores ex-líbris do Caniço"

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço aproveitou as comemorações do 21.º aniversário da elevação da localidade a cidade para lançar um apelo à recuperação do monumento do Cristo Rei, considerando "inadmissível o estado de degradação" em que se encontra um dos espaços mais emblemáticos da freguesia e da Madeira.

No seu discurso, Milton Teixeira manifestou preocupação com a situação daquele que classificou como um dos maiores símbolos do Caniço. "Infelizmente, quem visita hoje o Cristo Rei encontra um monumento visivelmente degradado, sem a dignidade que um espaço daquela importância merece", afirmou.

"Sinto-me envergonhado pelo estado a que chegou um dos maiores ex-líbris do Caniço", sublinhou. "Uns dizem que o monumento pertence a privados. Outros gerem ou exploram áreas envolventes. Mas a verdade é que o tempo passa e nada acontece", criticou.

Milton Teixeira lamentou que as discussões sobre as competências, propriedade e responsabilidades tenham impedido avanços concretos e alertou para o impacto que a degradação do espaço tem na imagem da freguesia e da Região.

Também no seu discurso, o presidente da Junta criticou a ausência de uma referência explícita às juntas de freguesia numa proposta de diploma relacionada com o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), considerando que essa omissão revela uma visão "excessivamente centralizadora" da administração pública.

O também vice-coordenador da delegação regional da ANAFRE Madeira defendeu que as freguesias não podem ser tratadas como entidades secundárias e reivindicou igualdade de acesso aos instrumentos de financiamento público. "As juntas de freguesia são o primeiro contacto das populações com a administração pública. Somos nós que conhecemos cada sítio, cada vereda, cada associação e cada família", frisou.