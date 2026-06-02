Escola do Caniço desenvolve projecto para combater a violência doméstica

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço está a desenvolver o projecto 'Mãos em Ação – Educar para a Mudança', uma iniciativa de sensibilização, prevenção e combate à violência doméstica que pretende mobilizar toda a comunidade educativa para uma das problemáticas sociais mais preocupantes da actualidade.

Segundo a escola, o projecto surge da necessidade de alertar crianças e jovens para os primeiros sinais de violência nas relações interpessoais, muitas vezes ignorados ou desvalorizados. A iniciativa procura promover valores como o respeito, a empatia e a intervenção precoce, sensibilizando para comportamentos de controlo, manipulação emocional, agressividade verbal e outras formas de violência psicológica.

O projecto assenta em três grandes acções de impacto educativo e social. A primeira consiste na produção de uma longa-metragem dedicada à temática da violência doméstica, desenvolvida no âmbito do projecto Cine Canas. O filme conta com a participação de alunos, professores, funcionários e encarregados de educação, que integram o elenco e dão vida à narrativa.

A segunda acção prevê a realização de uma feira solidária, promovida pelas Equipas Pedagógicas 1 e 2, destinada à angariação de fundos para a instalação de um ginásio ao ar livre no recinto escolar. O objectivo passa por incentivar o bem-estar físico e emocional dos alunos, contribuindo para a redução de comportamentos agressivos e para o desenvolvimento de relações mais saudáveis.

Já a terceira iniciativa será um evento de sensibilização dedicado à violência doméstica, agendado para o próximo dia 3 de Junho, nos Jardins do Garajau. A decorrer ao longo da tarde, a acção reunirá a comunidade educativa e o público em geral, contando com diversas actividades de sensibilização dinamizadas pelos parceiros do projecto, bem como momentos de expressão artística, reflexão e partilha.

As actividades realizadas durante o evento serão posteriormente integradas no filme que está a ser produzido pela escola.

O projecto conta com a colaboração de várias entidades, entre as quais a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz, a APAV, a PSP de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Santa Cruz, através da Companhia de Bombeiros Sapadores e do Conselho Municipal para a Igualdade, o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira e o Estabelecimento Prisional do Funchal.

A iniciativa reúne ainda o apoio de diversas instituições e empresas, nomeadamente: Instituto de Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM, Divisão de Comunicação e Multimédia e Programa Educamedia, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Associação de Karaté da Região Autónoma da Madeira, Cooperativa Agrícola do Funchal, Associação de Pais da escola, Junta de Freguesia do Caniço, e diversas entidades do tecido empresarial local, nomeadamente Farmácia Caniço, Caniço Shopping, Grupo Nóbrega, Mercearia José da Costa, e padarias/pastelarias Flor do Caniço, Flor do Garajau, Luso Árabe, Panigolden e Ravioli.