Transporte de turbinas e pás deram nas vistas esta manhã no Porto Santo

Hoje foi um dia muito intenso no transporte de turbinas e pás para o futuro Parque Eólico do Porto Santo.

EEM inicia operação de transporte dos componentes dos aerogeradores para novo parque eólico no Porto Santo A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) iniciou, esta tarde, no Porto Santo, uma grande operação logística para a descarga e respetivo transporte dos componentes dos aerogeradores que irão integrar o novo parque eólico da ilha.

Por diversas vezes, foram observados camiões de grande porte a transportar estes materiais para as plataformas instaladas no local.

Agora que quase todos materiais estão já no local certo, falta montá-los e erguê-los, o que deverá demorar algumas semanas.