Norris surpreende Mercedes e conquista primeira 'pole' da temporada na Fórmula 1

O britânico Lando Norris (McLaren) conquistou hoje a 'pole position' para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, a primeira da temporada, numa sessão de qualificação decidida nos instantes finais.

O campeão em título completou a sua melhor volta ao circuito de Hungaroring em 1.17,207 minutos, batendo o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) por 0,012 segundos, enquanto o monegasco Charles Leclerc, no outro Ferrari, terminou em terceiro, a 0,238 segundos do mais rápido.

O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), atual líder do Campeonato do Mundo, foi quarto, a 0,272 segundos, seguido pelo australiano Oscar Piastri (McLaren) e pelo neerlandês Max Verstappen (Red Bull), quinto e sexto, respetivamente.

A sessão ficou marcada por uma intensa luta entre McLaren e Ferrari, com Hamilton a assumir provisoriamente a 'pole' depois das primeiras tentativas da Q3, mas a notícia é o facto de a Mercedes, dominadora do campeonato até esta altura, não ter tido ritmo para acompanhar as duas equipas mais rápidas.

Norris ainda conseguiu melhorar na derradeira volta, numa altura em que duas bandeiras amarelas, provocadas por um pião de Verstappen e pelos problemas de George Russell (Mercedes), condicionaram os últimos ataques de alguns dos adversários.

O resultado deu ao campeão mundial a primeira 'pole position' da temporada, e também a primeira da McLaren em 2026, depois de a equipa britânica ter apresentado várias atualizações no monolugar para a prova húngara.

"Estou muito, muito feliz por estar novamente no topo", afirmou Norris, reconhecendo ter ficado "agradavelmente surpreendido" por conseguir bater os dois Ferrari, sobretudo porque considerou que as suas voltas na Q3 "não foram as melhores".

O piloto britânico destacou ainda a competitividade demonstrada por Hamilton e Leclerc durante todo o fim de semana e considerou que as melhorias introduzidas no McLaren tiveram influência no desempenho.

"Temos parecido rápidos desde as primeiras voltas. Trouxemos algumas atualizações e é difícil saber quanto representam em tempo por volta, mas certamente ajudaram hoje", explicou.

Norris, que já tinha sido o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, revelou ter sentido confiança durante todo o dia, apesar de admitir que teve de arriscar mais na derradeira tentativa.

"Forcei um pouco mais na última volta. Algumas coisas resultaram, outras não, mas o mais importante é que conseguimos no final", acrescentou.

George Russell terminou a sessão no sétimo lugar, à frente do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), do britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) e do alemão Nico Hülkenberg (Audi), que completaram os 10 primeiros.

Outra das novidades foi o 16.º lugar de Fernando Alonso (Aston Martin), que, pela primeira vez esta temporada, passou da primeira fase da qualificação (ficou-se pela Q2, mas já foi um avanço), depois de a Aston Martin ter apresentado 16 evoluções aerodinâmicas e no 'chassis' nesta prova húngara. O seu companheiro de equipa, Lance Stroll, ficou-se pelo 20.º lugar, mas na frente dos dois Cadillac, de Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

O Grande Prémio da Hungria, 13.ª prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, disputa-se no domingo, no circuito de Hungaroring, a partir das 15:00 locais (14:00 em Lisboa).