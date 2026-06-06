Centenas de portugueses recebem Seguro no Luxemburgo com bandeiras e telemóveis no ar

Centenas de portugueses receberam hoje em ambiente de festa o Presidente da República em Dudelange, a quarta maior cidade do Luxemburgo, com muitos pedidos de 'selfies', cumprimentos e até um pedido de "salta António, salta António".

António José Seguro não saltou, mas demorou-se largos minutos a cumprimentar os portugueses que se encontravam junto às grades, juntamente com a sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, antes de assistir à apresentação do livro "Testemunhos", que assinala os 60 anos da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

A comunidade portuguesa em Dudelange estava reunida num arraial de Santo António e recebeu com entusiasmo o chefe de Estado português, que chegou na sexta-feira ao Luxemburgo, para uma deslocação até domingo, que marca o arranque das comemorações do Dia de Portugal.

Depois de ser recebido pelos Grão-Duques e pelo primeiro-ministro do Luxemburgo, António José Seguro terminou os contactos com os altos representantes políticos do país com um encontro com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Xavier Bettel, que fez o Presidente da República desviar-se do programa previsto.

Primeiro, o antigo chefe do Governo luxemburguês levou Seguro a provar as madalenas do Grão-Ducado -- que disse serem "fantásticas" - e, depois, convenceu o Presidente da República a trocar a reunião no gabinete por uma visita ao museu da cidade,

Depois, seguidos pelas comitivas e pela comunicação social fizeram um percurso a pé de cerca de 20 minutos também imprevisto, com vista para o 'Grund', um bairro histórico situado na parte baixa da cidade do Luxemburgo, classificado como Património Mundial da UNESCO.

À chegada ao Ministério, um grupo coral cantava músicas antigas luxemburguesas e, entre elas, estava obviamente uma portuguesa -- a comunidade representa 13% da população -, que fez questão de cumprimentar o chefe de Estado.

"Prazer em conhecê-lo, é muito bem-vindo", disse Paula ao chefe de Estado, contando-lhe que já está no Luxemburgo há 55 anos.

"Mas continua a falar perfeitamente português", respondeu Seguro.

O programa de hoje terminou no Centro Cultural Camões, com a inauguração da exposição "Atlas Lusitano" do escultor Frederico Ferreira, comissariada por André Quiroga no Centro Cultural Português.

O Presidente da República terá ainda um jantar fechado à comunicação social oferecido pelo chefe do Governo luxemburguês, no qual também já participará o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que se junta no domingo ao programa da visita.

No domingo, o dia será dedicado à comunidade portuguesa que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec), a 01 de janeiro de 2025 continuava a ser a maior comunidade estrangeira no país, com 89.671 residentes.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado no Luxemburgo e também o primeiro que Seguro e Montenegro celebram juntos.

Acompanham igualmente a visita do chefe de Estado ao Luxemburgo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, o presidente da Comissão da Organização das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, Miguel Monjardino, e os deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD), José Dias Fernandes (Chega), Filipe Neto Brandão (PS), Jorge Miguel Teixeira (IL) e João Almeida (CDS-PP).

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 09 e 10 de junho.