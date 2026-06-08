"Tudo o que trouxemos esgotou em dois dias"
Banana transformada surpreende visitantes na Feira Nacional de Agricultura
Vítor Sardinha, expositor no espaço da GESBA na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, faz um balanço muito positivo dos primeiros dias do certame, destacando a forte afluência de visitantes e a procura pelos produtos à base de banana da Madeira.
"A afluência é muito grande, quer na feira, quer no stand da Madeira. Este ano temos um espaço extremamente atractivo e isso ajuda a chamar as pessoas", afirmou ao final do segundo dia do evento.
O produtor considera que os objectivos da participação estão a ser alcançados. "Esta feira serve para promover, dar a conhecer os produtos e estabelecer contactos. Nesse aspecto, o objectivo está plenamente cumprido", refere.
Apesar de o certame ainda estar no início, Vítor Sardinha admite que a receptividade do público já superou as expectativas iniciais. "Estamos apenas no segundo dia, mas as expectativas que tinha já foram ultrapassadas", garante.
Segundo o expositor, a FNA permite um contacto directo com o consumidor final, uma vez que reúne não apenas profissionais do sector, mas também milhares de famílias.
E sinaliza: "É uma feira muito familiar. Passa por aqui gente com gostos e hábitos de consumo muito diferentes, o que nos permite perceber melhor o mercado e mostrar os nossos produtos a quem não os conhece."
A notoriedade da banana da Madeira foi um dos aspectos que mais surpreendeu o produtor. "Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que identificavam a banana da Madeira à distância", confessa. "Em cada dez pessoas que paravam aqui, praticamente todas faziam questão de dizer que compram banana da Madeira".
Para Vítor Sardinha, a diferenciação do produto continua a estar associada à qualidade. "As pessoas reconhecem que a banana da Madeira pode ser um pouco mais cara, mas valorizam o sabor e a qualidade", assegura.
Além da banana fresca, o expositor levou à feira dois produtos transformados: banana biológica desidratada e crumble de banana. Foi precisamente nesta área que surgiram algumas das maiores surpresas.
"Ontem e hoje vendemos todo o crumble que trouxemos. E quanto à banana desidratada, as pessoas ficam curiosas porque não estão habituadas àquele sabor. Mas quando provam, acabam por comprar", conta.
O produtor acredita que a presença na feira poderá abrir portas à comercialização destes produtos fora da Região. "O objectivo é abrir caminho para que, daqui a algum tempo, possamos vender mais no continente. Muita gente ainda não conhecia estes produtos", confessa.
A participação já está também a traduzir-se em resultados concretos. "Já começaram a entrar encomendas através da nossa loja online. Ainda há pouco estava a verificar isso. É um problema bom de ter", afirmou, entre sorrisos.
"Tudo o que trouxemos esgotou em dois dias. Isso demonstra que valeu a pena o esforço de estar aqui e dá-nos confiança para os próximos dias da feira", concluiu.