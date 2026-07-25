'PEC 1' volta a levar a emoção dos ralis à baixa do Funchal

A super-especial Cidade do Funchal regressa este ano à Avenida do Mar, mantendo a tradição de levar o espectáculo do rali ao coração da cidade.

Adoptada desde 2024, a designação identifica a histórica e popular classificativa, disputada desde 1959 no âmbito da prova organizada pelo Club Sports da Madeira. Concebida sobretudo para a exibição, a especial proporciona um ambiente de grande animação, atraindo milhares de espectadores à baixa funchalense.

O percurso inclui rotundas, curvas a 90 graus e várias chicanes, elementos que obrigam os pilotos a reduzir a velocidade, sem retirar a espetacularidade à competição, tornando esta uma das classificativas mais aguardadas do rali.