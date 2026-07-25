Varandas destaca "competitividade", "sustentabilidade" e crescimento do Sporting

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, salientou hoje a "competitividade" das equipas de futebol e restantes modalidades, a "sustentabilidade financeira" do clube e o seu "crescimento", no âmbito da apresentação do orçamento da instituição para 2026/27.

O presidente sportinguista abriu a Assembleia Geral (AG) do clube, que decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, com vista à votação do orçamento de rendimentos, gastos e investimentos relativos ao exercício de 2024/2025 e as propostas de aquisição do edifício Holmes Place Alvalade, de uma nova categoria de sócio e de um novo emblema para o clube, apontando para o "rumo" da instituição com orgulho e confiança.

"Este ano ficou, mais uma vez, bem vincado o rumo do clube: competitividade das nossas equipas, sustentabilidade financeira, crescimento da nossa massa associativa, modernização do clube e das infraestruturas e recuperação de património que anteriormente tinha sido vendido por dificuldades financeiras", afirmou Varandas, em discurso perante os associados presentes.

Frederico Varandas enalteceu o trabalho realizado e o êxito desportivo das várias modalidades do clube, entre as quais o futebol, destacando a "melhor campanha de sempre" na Liga dos Campeões na época transata e reconhecendo também a ausência de títulos no mesmo período.

"No futebol fizemos a melhor campanha de sempre na Champions League e, internamente, ao contrário das últimas épocas, não conseguimos conquistar títulos, apesar de mais uma vez termos estado na decisão e na discussão final", recordou o dirigente.

No seu discurso, Varandas não esqueceu o que considera ter sido um "ano histórico" para as modalidades de pavilhão, com diversos títulos nacionais e internacionais, o recorde de receitas na quotização e o "plano de desenvolvimento do estádio", que classifica como "a demonstração de robustez financeira" resultante de uma "alteração de paradigma", antes de os trabalhos prosseguirem na AG sportinguista, que se prolongará até ao final do