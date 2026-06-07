Motociclista com cerca de 60 anos morre em despiste junto à Ribeira João Gomes

Um motociclista, com idade na faixa etária dos 60 anos, faleceu na sequência do despiste do veículo que conduzia, esta noite, na Rua Pestana Júnior, nas proximidades de uma estação de lavagem existente junto à Ribeira de João Gomes.

O acidente ocorreu por volta das 21h35. O motociclo seguia na referida artéria no sentido ascendente, quando, por motivos não apurados, se despistou, vindo o seu condutor e único ocupante embater com violência num muro de pedra.

Foram de imediato accionados os serviços de emergência. Convergiram para o local, a EMIR e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com três elementos, deparando-se com a vítima em paragem cardiorespiratória. Ainda foram efectuadas manobras de reanimação, mas não foi possível reverter o quadro clínico, confirmando-se a morte do motociclista.