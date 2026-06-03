Nova Iorque processa Governo Trump por acordo para encerrar projeto eólico offshore

A procuradora-geral de Nova Iorque processou terça-feira o Governo norte-americano liderado por Donald Trump por um dos acordos assinados para encerrar um projeto de energia eólica offshore.

De acordo com um acordo divulgado em março, a empresa francesa TotalEnergies receberá mil milhões de dólares, essencialmente um reembolso dos seus arrendamentos para projetos de energia eólica offshore na costa de Nova Iorque e da Carolina do Norte, se investir o dinheiro em projetos de combustíveis fósseis.

Os procuradores-gerais dos estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island e Vermont juntaram-se a Nova Iorque para contestar o cancelamento do arrendamento na costa de Nova Iorque.

Os estados sublinharam que a decisão prejudicará as economias, as redes energéticas e as metas climáticas dos seus territórios.

"Este Governo arquitetou um acordo fraudulento para pagar a uma empresa estrangeira de energia centenas de milhões de dólares dos contribuintes para que abandone a energia eólica offshore e invista em petróleo e gás", frisou a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, em comunicado.

"Estamos a lutar para travar este acordo ilegal que ameaça eliminar mais de mil empregos sindicalizados e privar milhões de nova-iorquinos de energia limpa e acessível", acrescentou.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, divulgou que vai continuar a lutar agressivamente juntamente com James contra a "hostilidade aberta e interminável do Presidente Donald Trump em relação à energia eólica offshore".

Trump, que fala frequentemente do seu ódio à energia eólica, disse que o seu objetivo é impedir a construção de qualquer "moinho de vento".

A ação judicial interposta no Tribunal Distrital do Distrito de Columbia nomeia funcionários do governo, incluindo o secretário do Interior, Doug Burgum, como réus, e argumenta que cancelaram o contrato de arrendamento sem seguir os procedimentos adequados, noticiou a agência Associated Press (AP).

Os estados estão a pedir a um juiz federal que anule o cancelamento do contrato e o acordo com a subsidiária da TotalEnergies, a Attentive Energy.

Noutro processo, uma coligação de grupos de energias renováveis apresentou no domingo uma ação judicial no Tribunal Distrital do Oregon, alegando que os funcionários do Pentágono (Departamento de Defesa) não concluíram as avaliações de segurança nacional para novos parques eólicos terrestres em terrenos privados.

Defende que esta inação paralisou completamente o desenvolvimento de todos os projetos eólicos.

O Pentágono afirmou que o seu centro de licenciamento ambiental está a avaliar ativamente projetos de energia eólica em terra, e que se trata de um processo complexo e demorado.

A TotalEnergies adquiriu a concessão para o parque eólico offshore em Nova Iorque e Nova Jersey, em 2022, por 795 milhões de dólares.

O projeto foi planeado para ser maior, com potencial para gerar 3 gigawatts de energia limpa, o suficiente para abastecer quase um milhão de casas.

De acordo com a queixa apresentada hoje, o projeto teria gerado uma poupança de 10 mil milhões de dólares para os consumidores de energia em todo o Estado de Nova Iorque, com uma poupança de 500 milhões de dólares para as famílias de baixos rendimentos.

A TotalEnergies adquiriu também a concessão para o seu projeto Carolina Long Bay em 2022 por cerca de 133 milhões de dólares. O objetivo era gerar mais de 1 gigawatt na região, energia suficiente para abastecer cerca de 300 mil casas.

A administração Trump está a gastar quase 2 mil milhões de dólares para pressionar as empresas de energia a desistirem dos projetos de energia eólica offshore nos EUA.

A empresa adotou esta estratégia depois de os tribunais federais terem frustrado as tentativas de Trump de impedir o desenvolvimento de energia eólica offshore através de um decreto executivo.