Diogo Nóbrega e Edna Rodrigues venceram prova de atletismo no Caniço

Diogo Nóbrega, da equipa McDonalds, foi o grande vencedor do VIII Circuito do Caniço, prova de atletismo que esta manhã esteve na estrada. Edna Rodrigues foi a mais rápida na vertente feminina.

Diogo Nóbrega terminou os 6,3 quilómetros do percurso com o tempo total de 0:19:28, sendo que na segunda posição ficou Élvio Silva, do Clube de Atletismo do Funchal, com o tempo de 0:19:31. O último lugar do pódio foi entregue a Francisco Luís, do Clube Desportivo Infante D. Henrique, com o tempo de 0:20:03, numa prova pautada pela intensidade.

No que respeito à vertente feminina, Edna Rodrigues, do Grupo Desportivo do Estreito, terminou a prova com o tempo de 0:22:57. Na segunda posição, ficou Luísa Marujo, atleta da Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra, com o tempo de 0:23:29 minutos. Na terceira posição ficou Alice Sousa, também do Grupo Desportivo do Estreito.

Numa manhã propícia à prática desportiva, o evento foi organizado pela Associação de Atletismo da Madeira e pela Junta de Freguesia do Caniço, voltando a juntar dezenas de atletas para percorrer as principais ruas da localidade.