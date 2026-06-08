Segundo prémio do EuroDreams sai a apostador em Portugal

O resultado do Sorteio nº 046/2026 do EuroDreams, realizado esta segunda-feira, 8 de Junho de 2026, atribuiu dois prémios de pagamento mensal.

O primeiro prémio, no valor de 20.000 euros por mês durante 30 anos, foi atribuído a um vencedor. O segundo prémio, de 2.000 euros por mês durante 5 anos, foi igualmente atribuído, tendo um dos vencedores sido registado em Portugal.

A chave vencedora do sorteio foi composta pelos números 2, 4, 9, 22, 28 e 34, sendo o número de sonho o 4.