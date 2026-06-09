"Caniço é hoje um território de oportunidades, de investimento e de qualidade de vida"

A secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia afirmou, esta tarde, que o Caniço é actualmente "um território de oportunidades, investimento e qualidade de vida", destacando o percurso de crescimento e desenvolvimento da cidade ao longo das últimas duas décadas.

Elsa Fernandes, que representou o presidente do Governo Regional nas comemorações do 21.º aniversário da elevação do Caniço à categoria de cidade, salientou que a efeméride constitui uma oportunidade para reconhecer o caminho percorrido por uma comunidade que "soube transformar-se, consolidar-se e afirmar-se como um dos mais importantes centros urbanos da Região Autónoma da Madeira".

"Passados 21 anos, é evidente que essa distinção foi plenamente justificada pelo percurso que esta cidade continuou a trilhar", afirmou.

A governante assegurou igualmente que o Governo Regional continuará a acompanhar de perto a evolução do Caniço, apoiando projectos e investimentos que contribuam para o bem-estar da população, para a coesão territorial e para a valorização deste "importante núcleo urbano" do concelho de Santa Cruz.