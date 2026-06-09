Concerto de cordofones madeirenses no Jardim Municipal

Esta manhã decorreu o concerto de coordofones no Jardim Municipal do Funchal que juntou algumas centenas de executantes deste instrumento regional, integrado na Semana Regional das Artes, organizado pela Direcção Regional de Educação Artística e Multimédia.

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Foram cerca de 13 grupos de alunos pertencentes a várias escolas da Região e do grupo musical Varejenta da Associação Xarabanda.

Os alunos que participaram neste evento são oriundos do Porto Moniz, Caniço, Santa Cruz, Santana, Ponta do Sol, Caniçal e Ribeira Brava.

A Semana Regional das Artes começou ontem e termina no próximo dia 12 de Junho.