Emanuel Jardim Fernandes homenageado no Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu acolheu esta terça-feira a cerimónia anual de homenagem aos antigos eurodeputados falecidos durante o último ano, numa iniciativa promovida pela associação de antigos membros da instituição europeia.

A cerimónia decorreu em Bruxelas e contou com a presença de familiares e convidados, tendo sido cumprido um minuto de silêncio em memória dos antigos parlamentares europeus.

Entre os homenageados esteve Emanuel Jardim Fernandes, antigo eurodeputado madeirense, falecido a 13 de Agosto de 2025. A sua mulher marcou presença na cerimónia em representação da família.

Natural do Seixal, concelho do Porto Moniz, onde nasceu a 21 de Janeiro de 1944, Emanuel Jardim Fernandes foi advogado e uma das figuras históricas do Partido Socialista da Madeira.

Ao longo da sua carreira política desempenhou diversos cargos de relevo, tendo sido deputado ao Parlamento Europeu entre 2004 e 2009. Exerceu igualmente funções como deputado à Assembleia da República entre 1983 e 1985 e entre 1991 e 1995. Foi ainda vereador na Câmara Municipal do Funchal e presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz.