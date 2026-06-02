Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' em concerto no Savoy Palace
A Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' vai protagonizar um concerto, sob direcção musical do violinista Norberto Gomes, no hotel Savoy Palace, esta quarta-feira, dia 3 de Junho, pelas 21 horas. O programa faz uma viagem por alguns dos períodos da história da música.
Segundo nota à imprensa, convida os violetistas Volodymyr Petryakov e Francisco Caldeira para interpretar o Concerto para duas violas de Georg Philipp Telemann. "Volodymyr Petryakov e Francisco Caldeira, músicos comprometidos com o projecto da Orquestra Clássica da Madeira, representam diferentes gerações tendo Francisco Caldeira sido aluno numa fase da sua formação de Volodymyr e que agora, como projecto profissional, enquanto instrumentistas, partilham da sua mestria nos palcos da nossa Orquestra e com todos os colegas que abraçam profissionalmente esta instituição", explica.
A Madeira Camerata, um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, tem por principais objetivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.
PROGRAMA
Johann Pachelbel [1653 - 1706] - Cânone
Johann Sebastian Bach [1685 - 1750] - Ária da Suite em Ré
Georg Philipp Telemann [1681 - 1767] - Concerto para duas violas
Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] - Passacaglia
António Vivaldi [1678 - 1741] - Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151
Komitas Vardapet [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] - Três Peças
SOLISTAS
Volodymyr Petryakov • Viola
Francisco Caldeira • Viola
MÚSICOS
Norberto Gomes • Violino
Olena Soldatkina • Violino
Nshan Chalikyan • Violino
Parandzem Khachkalyan • Violino
Valeriy Perzhan • Violino
Edina Tenki • Violino
Volodymyr Petryakov • Viola
Francisco Caldeira • Viola
Marina Gyumishyan • Violoncelo
Iryna Bandura • Violoncelo
Gabor Bolba • Contrabaixo