Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' em concerto no Savoy Palace

A Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' vai protagonizar um concerto, sob direcção musical do violinista Norberto Gomes, no hotel Savoy Palace, esta quarta-feira, dia 3 de Junho, pelas 21 horas. O programa faz uma viagem por alguns dos períodos da história da música.

Segundo nota à imprensa, convida os violetistas Volodymyr Petryakov e Francisco Caldeira para interpretar o Concerto para duas violas de Georg Philipp Telemann. "Volodymyr Petryakov e Francisco Caldeira, músicos comprometidos com o projecto da Orquestra Clássica da Madeira, representam diferentes gerações tendo Francisco Caldeira sido aluno numa fase da sua formação de Volodymyr e que agora, como projecto profissional, enquanto instrumentistas, partilham da sua mestria nos palcos da nossa Orquestra e com todos os colegas que abraçam profissionalmente esta instituição", explica.

A Madeira Camerata, um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, tem por principais objetivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

PROGRAMA

Johann Pachelbel [1653 - 1706] - Cânone

Johann Sebastian Bach [1685 - 1750] - Ária da Suite em Ré

Georg Philipp Telemann [1681 - 1767] - Concerto para duas violas

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] - Passacaglia

António Vivaldi [1678 - 1741] - Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Komitas Vardapet [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] - Três Peças

SOLISTAS

Volodymyr Petryakov • Viola

Francisco Caldeira • Viola

MÚSICOS

Norberto Gomes • Violino

Olena Soldatkina • Violino

Nshan Chalikyan • Violino

Parandzem Khachkalyan • Violino

Valeriy Perzhan • Violino

Edina Tenki • Violino

Volodymyr Petryakov • Viola 

Francisco Caldeira  •   Viola 

Marina Gyumishyan • Violoncelo

Iryna Bandura • Violoncelo

Gabor Bolba • Contrabaixo

