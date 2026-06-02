Funchal entregou hoje prémios aos melhores jardins e hortas escolares

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinalou, esta terça-feira, mais uma iniciativa integrada na Semana do Ambiente com a entrega dos prémios da 31.ª edição do concurso 'Uma Escola, Um Jardim', cerimónia que decorreu no Auditório do Jardim Municipal e contou com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte.

A edição de 2026 envolveu 19 estabelecimentos de ensino, que apresentaram 29 espaços a concurso, entre 14 jardins e 15 hortas, mobilizando um total de 2.748 alunos e professores, desde o ensino pré-escolar até aos serviços técnicos de educação especial.

Além da entrega dos prémios, foi inaugurada uma exposição no Átrio dos Paços do Concelho, patente ao público até 9 de Junho, onde munícipes e visitantes podem conhecer os projectos desenvolvidos pelas escolas participantes.

Em comunicado, a autarquia nota que o concurso tem como objetivo incentivar a criação e manutenção de espaços verdes nos recintos escolares, promovendo a biodiversidade urbana, a educação ambiental e a aprendizagem prática. A avaliação teve em conta critérios como o envolvimento dos alunos, o planeamento dos espaços, a valorização da flora madeirense, a presença de espécies hortofrutícolas regionais, a compostagem e a criatividade dos elementos artísticos integrados.

Na categoria Jardim, os primeiros prémios foram atribuídos ao Jardim Escola João de Deus (Infantários), à EB1/PE do Boliqueime (1.º Ciclo), à Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (2.º e 3.º Ciclos e Secundário) e ao Serviço Técnico de Educação Especial.

Já na categoria Horta, destacaram-se a Escola Básica com Pré e Creche dos Louros – Edifício São Gonçalo (Infantários), a EB1/PE do Monte (1.º Ciclo), a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia (2.º e 3.º Ciclos e Secundário) e a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Educação Especial). A EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro recebeu ainda menções honrosas pelo desempenho alcançado em ambas as modalidades.

A iniciativa reflecte a estratégia da autarquia na promoção da sustentabilidade e da sensibilização ambiental junto das gerações mais jovens, contribuindo para a valorização do património natural do concelho e para uma cidade mais verde e participativa.