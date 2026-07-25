Baixas rendem mais na Madeira é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Valor médio das prestações por doença é o mais elevado do País. Apoio à assistência a filhos sobe 32% no primeiro trimestre do ano.

Fundo privado de 50 milhões aposta na habitação acessível é outro dos assuntos em destaque. Governo Regional fomenta novo instrumento financeiro, sem investir dinheiro público, para aumentar a oferta de casas e travar a pressão do mercado.

Nota ainda para madeirense treina robôs com Inteligência Artificial.

E, também, ‘Colégio’ vai ser restaurado por 1,95 milhões. Lançado concurso internacional para recuperar o património artístico e religioso da igreja ao longo de 578 dias.

Por fim, do altar ao Parlamento. Edgar Silva revisita uma vida marcada pelo combate às injustiças.

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