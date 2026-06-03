Jardins do Funchal com sinalética bilingue

No âmbito da Semana do Ambiente, a Câmara Municipal do Funchal (CMF), apresentou, esta manhã, a nova sinalética informativa dos espaços verdes da cidade. Esta medida está a ser implementada em três pontos emblemáticos da capital madeirense: o Parque de Santa Catarina, o Jardim Municipal e os Jardins do Campo da Barca, com o objectivo de aproximar a comunidade do património natural do concelho.

Em nota emitida, a autarquia explica que esta nova sinalética foi concebida para comunicar "de forma clara, simples e visualmente acessível. Para lá da orientação convencional, as estruturas integram breves introduções históricas sobre o contexto e a origem de cada espaço, detalham as infraestruturas disponíveis e assumem uma vertente pedagógica fundamental ao identificar as Árvores Monumentais Municipais existentes em cada recinto."

A informação disponibilizada assume um formato bilingue, nomeadamente em português e inglês, garantindo, desta forma, uma abrangência na comunicação tanto para os residentes como para os milhares de turistas que visitam a cidade.

A aposta reflecte "a visão estratégica implementada pela autarquia. Ao transformar simples placas informativas em ferramentas de educação e valorização patrimonial, o município desenvolve um trabalho cuidado e multidisciplinar. É uma abordagem harmoniosa que reconhece os parques e jardins como pulmões essenciais para o bem-estar da população, promovendo boas práticas ambientais e estimulando uma cidadania mais consciente, informada e responsável."

A iniciativa, integrada na Semana do Ambiente 2026, arrancou, no Parque de Santa Catarina e estende-se ao Jardim Municipal e ao Campo da Barca, destacando também as árvores monumentais