João Pedro Pais encerra Semana do Mar do Porto Moniz

João Pedro Pais encerra hoje a programação musical da Semana do Mar do Porto Moniz, regressando à Região depois de ter participado, no passado dia 1 de Maio, no concerto de tributo a Luís Jardim, realizado no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O artista deverá interpretar alguns dos seus maiores êxitos, numa carreira iniciada no final dos anos 90 e marcada por uma escrita emotiva e interpretações intensas. O cantor e compositor tornou-se uma referência do pop-rock português, com temas como ‘Ninguém é de Ninguém’, ‘Mentira’, ‘Louco Por Ti’, ‘Dois Corações’, ‘Lembra-te de Mim’ e ‘Nada de Nada’, que continuam a marcar várias gerações.

A última noite do evento contará também com a actuação da madeirense Petra Gomes. A cantora, que já participou no programa The Voice Portugal, apresentará o concerto Do México a Portugal, uma viagem musical por sonoridades mexicanas, colombianas, venezuelanas, espanholas e brasileiras, numa fusão com a música portuguesa e a alma do fado. A noite terminará ao som da selecção musical do DJ João Canada.

Mas há mais na agenda deste domingo:

15h30: JPP realiza acção política no recinto da Mostra Regional da Banana, que decorre na Madalena do Mar;

16h00: A Associação ABAMA realiza uma conferência de imprensa na Mostra da Banana, que decorre na Madalena do Mar;

16h30: O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, representa o Governo Regional na XXIII Mostra Regional da Banana, que terá lugar na Madalena do Mar;

19h00: O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, visita a Expo Porto Santo, que se realiza no Pavilhão Multiusos - Porto Santo.

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Julho e Dia Mundial dos Avós e dos Idosos:

1856 -- Nasce, na Irlanda, o dramaturgo George Bernard Shaw, autor de "Pigmalião" encenado em 1913, Prémio Nobel da Literatura em 1925.

1874 -- Nasce o maestro e editor de origem russa Sergey Aleksandrovich Kusevitsky, impulsionador dos cursos de Tanglewood e da Orquestra Sinfónica de Boston, Estados Unidos.

1875 -- Nasce o psicólogo e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, precursor da psicologia analítica, desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida.

1893 -- Nasce o artista plástico alemão George Grosz, pertencia ao movimento Dada, autor de O Rosto da Classe Dominante (1921) e Em Ecce Homo (1922),

1894 -- Nasce o escritor e critico britânico Aldous Leonard Huxley, autor de "Admirável Mundo Novo" (1932) e Eyeless in Gaza (1936).

1906 -- Nasce Armando José Fernandes, compositor, discípulo de Luís de Freitas Branco, um dos mais importantes do modernismo português.

1908 -- Nasce o FBI - Federal Bureau of Investigation, através de um memorando assinado pelo procurador-geral norte-americano Charles J. Bonaparte.

1928 -- Nasce o cineasta norte-americano Stanley Kubrick, realizador O Beijo do Assassino (1955), Lolita (1962), "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968) e de "Laranja Mecânica" (1971).

1942 -- II Guerra Mundial. A Força Aérea britânica bombardeia Hamburgo, na Alemanha.

1944 -- II Guerra Mundial. As bombas alemãs V2 atingem território britânico, pela primeira vez.

1945 -- II Guerra Mundial. Declaração de Potsdam, pelos Estados Unidos, Reino Unido, URSS e China, que exigem a rendição incondicional do Japão.

1952 -- Morre, com 33 anos, a argentina Eva Péron, mulher do Presidente populista argentino Juan Perón.

1953 - Fidel Castro ataca o palácio presidencial de Moncada, em Santiago de Cuba, numa primeira tentativa de derrube do ditador Fulgêncio Baptista.

1956 - O Egito nacionaliza o Canal do Suez. Reino Unido, França e Estados Unidos ameaçam cortar investimentos financeiros.

1964 -- Desastre ferroviário de Custóias, Matosinhos, Porto, causa a morte a cerca de 100 pessoas.

1966 -- Portugal é eliminado pela Inglaterra, nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Futebol, jogo que marca a estreia na fase final de uma grande competição.

1971 - A nave espacial norte-americana Apolo 15 é lançada do Complexo de Lançamento 39 em Cabo Canaveral, em direção à Lua para explorar a região de Hadley-Apeninos.

1973 -- Guerra Colonial. Missionários holandeses em Angola denunciam o massacre de 126 civis, em Quibaxe, por tropas a forças da PIDE-DGS.

- Os Estados Unidos vetam, pela quinta vez, a resolução das Nações Unidas (ONU) que prevê a retirada de Israel dos territórios árabes ocupados em 1967.

1976 -- O atleta Carlos Lopes conquista a medalha de prata nos 10000 metros nos Jogos Olímpicos de Montreal, Canadá.

1983 -- A atleta Jamila Kratochvilova bate o record mundial dos 800 m, ao fazer o tempo de 1.53,28s, em Munique, Alemanha.

1984 - O Parlamento português aprova a Lei nº. 30/84, emitida pela Assembleia da República a 05-09-1984 e publicada no Diário da República nº. 206/1984, que estabelece as bases gerais do Sistema de Informações da República Portuguesa.

1992 -- O Dream Team, designação da equipa norte-americana de Basquetebol, a alinhar com Michael Jordan, Magic Johnson, Scott Pippen, Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Bird e Karl Malone, entre outros, vence a seleção de Angola, na primeira vez em que Angola e Estados Unidos se defrontam, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em Espanha.

1993 - O Presidente cubano, Fidel Castro, anuncia oficialmente a despenalização da posse de divisas convertíveis e o aumento da concessão de vistos a cidadãos cubanos residentes no estrangeiro que desejem visitar familiares em Cuba.

1994 - Inauguração do Museu da Música na estação do metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa.

1995 -- Abertura da estação Rotunda II, no Marquês do Pombal, em Lisboa, com a exploração distinta das linhas Azul e Amarela.

1999 -- Portugal é Campeão Europeu de Sub-18, de futebol ao vencer, na final, a Itália (1-0), em Norrköping, na Suécia.

2000 -- O Centro de Controlo de Voos Espaciais da Rússia, informa que o módulo russo Zvezda liga-se com êxito aos módulos "Zaria" (russo) e "Unity" (norte-americano) da Estação Espacial Internacional.

2001 -- Primeira visita oficial ao estrangeiro do dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-il, uma viagem à Rússia em comboio.

2002 -- O Conselho de Ministros aprova um pacote de medidas de descentralização que reforçam as competências dos municípios portugueses, transferem tutelas dos governos civis e da administração central e criam condições para novas áreas metropolitanas.

2005 - O vaivém espacial norte-americano da NASA, Discovery parte de Cabo Canaveral, Florida, no primeiro voo após a explosão do Colúmbia, a 01 de fevereiro de 2003.

2006 -- Morre, aos 60 anos, a atriz de teatro e cinema Raquel Maria. Fez parte do núcleo fundador do Teatro da Cornucópia, onde se manteve até 1987.

2007 - A polícia francesa detém três alegados membros da ETA, Juan Cruz Maiza Artola, 56 anos, considerado o actual responsável de logística da organização terrorista, Iker Iparraguirre Galagarra, que está na lista de terroristas mais procurados e Galder Biohtz Cornago.

2008 - O escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro é distinguido com o Prémio Camões 2008, o mais importante galardão atribuído a autores de língua portuguesa. É o oitavo escritor brasileiro a ser distinguido com este prémio.

- Morre, com 82 anos, a fadista Adelina Ramos, que foi proprietária do restaurante típico A Tipóia. Autora de "Não passes com ela à minha rua", que Fernanda Maria popularizou décadas mais tarde, e do êxito "Ouvi cantar o Ginguinhas".

2011 -- Morre, aos 78 anos, o treinador de futebol António Medeiros.

- Morre, aos 75 anos, a escritora de origem húngara Agota Kristof, autora de "Caderno Grande".

2013 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá posse a 19 secretários de Estado do Governo liderado por Pedro Passos Coelho, ficando assim concluída a sétima remodelação do executivo de maioria PSD/CDS-PP.

- Morre, com 74 anos, John Weldon Cale, JJ Cale, premiado compositor norte-americano cuja música foi tornada famosa por Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd e Johnny Cashm.

2014 - O ciclista Ivo Oliveira garante a terceira medalha para Portugal no Campeonato da Europa de Pista de juniores, que decorreu em Sangalhos, Anadia, ao terminar em terceiro na disciplina de omnium, ganha pelo espanhol Xavier Canellas.

2016 - A antiga secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton entra na história dos Estados Unidos ao tornar-se na primeira mulher a ser nomeada pelo Partido Democrático como candidata à Casa Branca, na convenção de Filadélfia, no Estado da Pensilvânia.

2019 -- Morre, aos 82 anos, o cardeal Jaime Ortega, que liderou a Igreja cubana durante 35 anos.

2020 -- Morre, aos 104 anos, a atriz norte-americana Olivia Mary de Havilland, a Melanie Hamilton Wilkes, no filme 'E Tudo o Vento Levou'.

- Morre, aos 80 anos, Francisco Frutos, secretário-geral do Partido Comunista Espanhol entre 1998 e 2009.

2021 - Morre, aos 100 anos, Edila Gaitonde, pedagoga e pianista, ativista envolvida na causa da libertação de Goa, Damão e Diu.

2022 - Os ministros da Energia da União Europeia chegam a um acordo político sobre a meta para reduzir 15% do consumo de gás até à primavera, pelo receio de rotura no fornecimento russo, num "consenso esmagador" após novas exceções.

- Morre, aos 103 anos, James Lovelock, químico, médico, cientista e ambientalista britânico, criador da teoria de Gaia, segundo a qual o Planeta pode ser pensado como um organismo vivo.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o decreto do Governo que estabelece "os termos de implementação dos mecanismos de aceleração de progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário".

- Morre, aos 56 anos, Sinéad O'Connor, cantora e compositora irlandesa, alcançou sucesso internacional na década de 1990 com a canção "Nothing compares 2 U", composta por Prince (1958-2016), e que nesse ano foi eleita pela revista Billboard como o single n.º1 do ano.

- Morre, aos 77 anos, Randy Meisner, cantor e baixista norte-americana, cofundador da banda de rock norte-americana The Eagles.

- Morre, com 96 anos, o escritor alemão Martin Walser, autor de "Um Cavalo em Fuga". Distinguido com vários prémios, destacam-se o Prémio Georg Büchner, o mais importante do país, atribuído pela Academia Alemã, e o prémio de carreira Friedrich Nietzsche.

2024 - O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anuncia a atribuição de um aumento do suplemento da condição militar para 300 euros, passando para 200 euros com efeitos imediatos e aumentando anualmente em 50 euros até janeiro de 2026.

- O Presidente francês, Emmanuel Macron, declara abertos os Jogos da XXXIII Olimpíada em Paris, França, durante uma inédita cerimónia de abertura, transportada do habitual estádio olímpico para o rio Sena.

Este é o ducentésimo oitavo dia do ano. Faltam 158 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "O silêncio está tão repleto de sabedoria e de espírito em potência, como o mármore não talhado é rico em escultura ". Aldous Huxley (1894-1963), escritor britânico.