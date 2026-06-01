Jardim Municipal do Funchal recebe 600 crianças para celebrar Dia da Criança

A Câmara Municipal do Funchal celebrou, hoje, o Dia Mundial da Criança no Auditório do Jardim Municipal do Funchal. Esta iniciativa contou com a presença do presidente da autarquia e da vereadora com os pelouros da Educação e Juventude, Jorge Carvalho e Helena Leal, respectivamente.

De acordo com nota à imprensa, "a celebração incluiu um conjunto de actividades dedicadas às crianças, destacando-se o espectáculo teatral 'Clara e o Diário da Coragem', que transmitiu uma mensagem de empatia, tolerância, coragem e respeito entre pares. 'Porque, como diz o diário mágico: o respeito é o pilar que fortalece a união'".

Revela ainda que o programa também teve a actuação de Maju, que interpretou a canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira 2026, 'Sopa da Avó'.

No local, Jorge Carvalho realçou a importância desta celebração, neste caso dirigida a cerca de 600 crianças do pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas do Funchal, não só pelo reforço do compromisso municipal enquanto 'Cidade Amiga das Crianças' e 'Cidade Educadora', bem como alertou para o facto de ser uma iniciativa que visava a sensibilização para a prevenção do bullying, situação que deve ser banida, porque impede um crescimento e desenvolvimento saudável das crianças.

A mesma nota refere que "esta celebração não só assinala uma data mundialmente celebrada como também tem por objectivo assinalar a alegria da infância e sobretudo a promoção e a salvaguarda dos Direitos das Crianças".

Por fim, realça que "esta celebração tem também por objectivo sensibilizar toda a sociedade para a importância de garantir que todas as crianças crescem com acesso a protecção, educação e demais valências necessárias para um desenvolvimento saudável e feliz".