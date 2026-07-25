Madeira com muita nebulosidade e possibilidade de aguaceiros fracos

A Madeira terá, este domingo, 26 de Julho, períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, sobretudo na vertente Norte e nas zonas mais altas da ilha, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento deverá soprar fraco a moderado, predominantemente de Norte/Nordeste, com velocidades até 30 km/h. Nas terras altas, o vento poderá ser temporariamente forte, com rajadas até 40 km/h, sobretudo até ao início da manhã. A mesma possibilidade poderá verificar-se, pontualmente, nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

Está prevista uma pequena subida da temperatura nas terras altas.

No Funchal, o céu apresentará períodos de muita nebulosidade, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 24 graus celsius.