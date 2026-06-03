Banda Municipal de Câmara de Lobos celebra I Festa de Santo Isidoro

A Banda Municipal de Câmara de Lobos (BMCL) vai celebrar a I Festa de Santo Isidoro no próximo dia 10 de Junho.

A iniciativa surge na sequência da oficialização do culto da Capela da BMCL a Santo Isidoro, ocorrida a 18 de Novembro de 2025. A celebração contou, na altura, com uma missa presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Também na edição deste ano, a celebração religiosa contará novamente com a presença do bispo do Funchal, que irá presidir à missa integrada no programa da festa.