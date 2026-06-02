Aeroporto da Madeira com 19 voos cancelados

O vento voltou a condicionar esta terça-feira, 2 de Junho, a operação no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, provocando vários constrangimentos nas ligações aéreas de e para a Região.

Até às 22h30, registavam-se 19 voos cancelados, dos quais 10 chegadas e 9 partidas, de acordo com a informação disponibilizada pela ANA – Aeroportos de Portugal.

Entre as partidas canceladas encontram-se ligações para o Porto, Lisboa, Basileia, Lyon, Londres-Gatwick, Glasgow e Hannover, operadas pelas companhias EasyJet, EasyJet Switzerland, Jet2 e TUIFly.

Quanto às chegadas, foram cancelados voos provenientes do Porto, Lisboa, Basileia, Lyon, Londres-Gatwick, Tenerife Sul, Frankfurt e Hannover, afectando igualmente várias companhias aéreas, incluindo a TAP Air Portugal e a EW Discover.