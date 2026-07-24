Força Aérea e Marinha realizam exercício conjunto ao largo do Garajau

A presença, esta tarde, de um helicóptero da Força Aérea Portuguesa a operar ao largo do Garajau despertou a curiosidade de muitos populares, levando a vários relatos e imagens partilhadas nas redes sociais.

A proximidade das manobras à costa e a presença do helicóptero em baixa altitude durante parte da operação despertaram a curiosidade de muitos populares, que acompanharam o exercício a partir de terra.

Ao que o DIÁRIO apurou, junto do comandante da Zona Marítima da Madeira, Bruno Teles, tratou-se de um exercício conjunto entre a Marinha e a Força Aérea Portuguesa, que envolveu o helicóptero EH-101 Merlin e o navio-patrulha NRP Zaire.

Este tipo de treino é realizado regularmente pelas duas forças, com o objectivo de aperfeiçoar a coordenação e a capacidade de resposta em situações de emergência, nomeadamente em operações de busca e salvamento.