Enfermeiros na Madeira mantêm rácio acima da média nacional

A Região Autónoma da Madeira contava, em 2025, com 252 médicos dentistas, 2.802 enfermeiros e 294 farmacêuticos em atividade, revelam os dados preliminares das ‘Estatísticas da Saúde da RAM 2025’, divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Os números mostram um aumento do número de profissionais nas três áreas face ao ano anterior, com destaque para os enfermeiros, cujo rácio por habitante continua significativamente acima da média nacional.

No caso dos médicos dentistas, estavam inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas e com residência declarada na Região 252 profissionais, mais cinco do que em 2024, traduzindo-se num crescimento de 2%. Em termos de cobertura populacional, a Madeira registou 0,95 médicos dentistas por mil habitantes, acima dos 0,93 registados em 2024 e o valor mais elevado da série estatística disponível. Ainda assim, o indicador permanece abaixo da média nacional, fixada em 1,12 por mil habitantes.

A profissão continua a ser maioritariamente feminina na Região, existindo 55 médicos dentistas do sexo masculino por cada 100 do sexo feminino.

Já entre os enfermeiros, estavam em exercício 2.802 profissionais em 2025, mais 72 do que no ano anterior, o que corresponde a um aumento de 2,6%. O rácio atingiu os 10,53 enfermeiros por mil habitantes, superando os 10,31 registados em 2024 e situando-se bastante acima da média nacional (7,69‰).

A distribuição por concelhos evidencia uma maior concentração de enfermeiros em Santa Cruz (12,98 por mil habitantes), Machico (12,97‰) e Funchal (11,94‰). A enfermagem mantém-se igualmente como uma profissão predominantemente feminina, com uma relação de masculinidade de 22,3, equivalente a cerca de um enfermeiro por cada quatro enfermeiras.

Quanto aos farmacêuticos, a Madeira contabilizava 294 profissionais inscritos na respetiva Ordem, mais oito do que em 2024. Destes, 199 exerciam em farmácias comunitárias. O rácio regional fixou-se em 1,10 farmacêuticos por mil habitantes, ligeiramente acima dos 1,08 registados no ano anterior, mas distante da média nacional, que atingiu os 1,51 por mil habitantes.

A DREM adianta que os dados relativos aos médicos inscritos na Ordem dos Médicos serão divulgados posteriormente, após a disponibilização da informação pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados agora conhecidos integram a publicação 'Estatísticas da Saúde da RAM 2025', cuja edição completa deverá ser divulgada durante o primeiro trimestre de 2027.