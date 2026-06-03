Aeroporto da Madeira afectado por vento desde ontem à noite

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo 'acordou' esta quarta-feira, 3 de Junho, como 'adormeceu', com os constrangimentos que já se sentiam da noite de terça-feira. Os dados da estação meteorológica EMAS, localizados em Santa Catarina/aeroporto, registavam às 08h00 UTC um vento médio de 26,6 km/h de Norte, com rajadas a atingir os 56 km/h na hora precedente e um máximo de 72 km/h desde a meia-noite, vento esse que sopra do quadrante Este nos períodos mais intensos.

Os primeiros sinais de perturbação vinham já de segunda-feira à noite: um voo proveniente de Vilnius, operado pela GetJet, foi divergido na tarde de segunda-feira sem conseguir aterrar; foi também cancelado um voo da Sata Air Açores proveniente de Ponta Delgada, com chegada prevista às 03h05, bem como a respectiva partida no sentido inverso. As condições de vento intenso já marcavam o dia, com uma rajada máxima registada de 74 km/h durante a madrugada de terça-feira.

Esta manhã, já houve cancelamentos. Foi cancelados o voos de vinda à 1h10 e de ida para Ponta Delgada, operado pela companhia Sata e foi cancelado outro voo da Edelweiss Air desde Zurich. A partida também foi cancelada. Contudo, é de notar que a maioria dos voos está a conseguir aterrar.

Por isso, para já, foram cancelados os voos das 8h05 (easyJet) do Porto, das 8h55 (easyJet) de Lisboa, o já referido voo das 9h30 (Edelweiss) de Zurich, os das 12h55 (easyJet) de Lisboa, das 16h45 (Transavia) de Paris, das 17h55 (Transavia) de Nantes e das 19h20 (Jet2) de Manchester. Saliente-se que os voos de ida destas companhias e destinos também estão cancelados. Os voos da TAP ainda estão sem informação disponível, mas é provável que alguns não se realizem neste dia.

O cenário meteorológico, por si só já desafiante, mas é agravado pela greve geral convocada pela CGTP para esta quarta-feira.

A TAP acordou serviços mínimos com os sindicatos, ficando garantidos apenas dois voos diários de ida e volta entre o continente e a Madeira. Ao mau tempo junta-se assim uma redução drástica da oferta de voos num dos dias com maior procura do calendário.

Este dia coincide com a véspera do feriado nacional de 4 de Junho e antecede uma sexta-feira, normalmente usado como 'ponte' por muitos, o que aumenta significativamente a ocupação dos voos.

O Governo Regional tinha mesmo alertado o Ministério do Trabalho para os impactos da greve nas ligações aéreas, sublinhando que os residentes nas ilhas não dispõem de alternativas eficazes de mobilidade.

A ANA alerta ainda para possíveis constrangimentos no controlo de fronteiras das partidas, recomendando que os passageiros de voos internacionais extra-UE cheguem com maior antecedência ao aeroporto.