Dia termina com mais de 50 voos cancelados na Madeira
O vento forte voltou a condicionar as operações no Aeroporto Internacional da Madeira ao longo desta segunda-feira, provocando dezenas de cancelamentos e divergências de voos.
De acordo com os dados da ANA – Aeroportos de Portugal consultados às 23h30, registavam-se pelo menos 53 voos cancelados entre chegadas e partidas.
A situação afectou ligações nacionais e internacionais operadas por diversas companhias aéreas, numa jornada marcada por sucessivas dificuldades nas operações de aterragem e descolagem.
Várias aeronaves foram obrigadas a divergir para aeroportos alternativos após sucessivas tentativas de aterragem sem sucesso, tendo alguns dos respectivos voos acabado por ser cancelados.
Vento forte obriga ao desvio de oito voos no Aeroporto da Madeira
Jet2.com, Ryanair, EasyJet, Iberia e TAP com operações afectadas pela persistência do mau tempo
A instabilidade começou a sentir-se logo durante a manhã e prolongou-se ao longo de todo o dia, afectando centenas de passageiros e obrigando a múltiplas alterações operacionais. A rajada máxima registada na zona do aeroporto atingiu os 77 km/h.
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