Dia termina com mais de 50 voos cancelados na Madeira

O vento forte voltou a condicionar as operações no Aeroporto Internacional da Madeira ao longo desta segunda-feira, provocando dezenas de cancelamentos e divergências de voos.

De acordo com os dados da ANA – Aeroportos de Portugal consultados às 23h30, registavam-se pelo menos 53 voos cancelados entre chegadas e partidas.

A situação afectou ligações nacionais e internacionais operadas por diversas companhias aéreas, numa jornada marcada por sucessivas dificuldades nas operações de aterragem e descolagem.

Várias aeronaves foram obrigadas a divergir para aeroportos alternativos após sucessivas tentativas de aterragem sem sucesso, tendo alguns dos respectivos voos acabado por ser cancelados.

A instabilidade começou a sentir-se logo durante a manhã e prolongou-se ao longo de todo o dia, afectando centenas de passageiros e obrigando a múltiplas alterações operacionais. A rajada máxima registada na zona do aeroporto atingiu os 77 km/h.