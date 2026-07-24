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Fogo com origem em contentor alastrou ao mato na Camacha

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Um incêndio com origem num contentor de resíduos sólidos mobilizou, ao final desta tarde, vários meios de socorro para a freguesia da Camacha, no concelho de Santa Cruz.

Segundo o Comando Regional de Operações de Socorro, o alerta foi recebido às 17h32, dando conta de um "fogo que teve início em detritos confinados, num contentor de resíduos sólidos", tendo posteriormente alastrado ao mato envolvente.

Para o combate às chamas foram mobilizados, em triangulação de meios terrestres, elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Municipais de Machico. No teatro de operações esteve também o Helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, com a respectiva Brigada Helitransportada e um veículo de apoio.

Ao todo, estiveram envolvidos 21 operacionais, apoiados por quatro viaturas e um meio aéreo. A Polícia de Segurança Pública (PSP) também marcou presença no local.

O incêndio foi dado como dominado às 18h14, sem qualquer registo de danos ou feridos.

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