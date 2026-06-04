Vento em Santa Cruz volta a condicionar Aeroporto da Madeira

As operações no Aeroporto Internacional da Madeira esyã registam novos condicionamentos ao final da tarde desta quinta-feira, devido à intensidade do vento que se faz sentir no concelho de Santa Cruz. A última rajada, registada pela estação meteorológica às 14:40, atingiu os 68 km/h.

De acordo com os dados em tempo real disponibilizados pelas plataformas Flightradar24 e ANA Aeroportos, as condições meteorológicas adversas já obrigaram ao desvio de uma ligação. O voo da Marabu proveniente de Hamburgo, com chegada prevista para as 16:05, não conseguiu aterrar na pista madeirense e divergiu para a ilha do Porto Santo.

Neste momento, várias aeronaves encontram-se a efectuar órbitas de espera no espaço aéreo da Região, aguardando uma abertura na intensidade do vento que permita realizar a aproximação em segurança. Estão nesta situação os voos da Wizz Air Hungary, oriundo de Varsóvia (16:05), da Marabu, proveniente de Nuremberga (16:20), e da Condor, com origem em Dusseldorf (16:30).