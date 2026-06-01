Uma dezena de voos afectados pelo vento esta segunda-feira

A operação aérea no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo foi condicionada pelo vento que se fez sentir esta segunda-feira, provocando cancelamentos, divergências e aterragens alternadas ao longo do dia.

Vento forte provoca desvio e cancelamento de voos na Madeira Um voo proveniente de Vilnius (Lituânia) foi, hoje, divergido no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo devido às condições de vento forte que se fizeram sentir esta segunda-feira.

Segundo dados operacionais, o voo EW 9600, proveniente de Düsseldorf, o voo BA 2718, da British Airways, com origem em Londres (Gatwick) e o voo S4 162, da SATA Air Açores, proveniente de Ponta Delgada, bem como as respectivas partidas, foram ontem cancelados devido às condições meteorológicas adversas.

Já o voo GW 3311, da GETJET, proveniente de Vilnius, acabou por conseguir aterrar na Madeira às 21h19, após ter sido inicialmente divergido para Canárias.

Também o voo LS 623, da Jet2.com, proveniente de East Midlands, um dos três que divergiu para o Porto Santo ao final da tarde, conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira às 20h58.

Os voos LS 129, proveniente de Glasgow, e LS 3833, proveniente de Londres (Luton), foram também divergidos.