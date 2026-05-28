Movimentos no Aeroporto da Madeira com crescimento 'moderado'

No mês de Abril de 2026, tanto o movimento de passageiros como o movimento de aeronaves nos Aeroportos da Região Autónoma da Madeira registaram crescimentos moderados, ou seja de apenas 2,2% e 2,1% respectivamente, traduzindo em 520,5 mil passageiros transportados em 3.417 aeronaves (voos comerciais), segundo informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), e divulgada hoje.

Contudo, importa referir que "no mês em referência, o aeroporto da Madeira registou um aumento de 2,4%, face a Abril de 2025, quer no movimento de aeronaves (3.193), quer no número de passageiros (501,2 mil)", enquanto o aeroporto do Porto Santo, verificou "um decréscimo no movimento de aeronaves (224; -1,3% em relação ao mesmo período de 2025) e no número de passageiros (19,3 mil; -3,2%)".

O acumulado de Janeiro a Abril é muito semelhante, embora ligeiramente superior em percentagens. "Nos primeiros quatro meses de 2026, as variações do movimento de aeronaves e passageiros foram de +2,3% e +3,4%, respetivamente", diz a DREM.

Foto DREM

Voltando ao mês em análise, "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 157 passageiros (valor idêntico ao de Abril de 2025) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu aproximadamente os 86 passageiros (88 no mesmo período em 2025)", sendo que em Abril de 2026, "o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 3,2% no tráfego internacional (298,5 mil) e +1,0% no segmento doméstico (222,0 mil)".

Apenas no Aeroporto da Madeira, "o tráfego internacional (58,4% do total) predominou face ao doméstico (41,6%)" , enquanto no "Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (69,9% do total), mas com menor desproporção comparativamente ao mesmo período em 2025 (80,9%)".

Por outro lado, "os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 93,6% do total de aeronaves movimentadas e 95,9% dos passageiros (92,5% e 94,6% em Abril de 2025, respetivamente)". E acrescenta: "Em Abril de 2026, a taxa de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 87,1%, com o Aeroporto da Madeira a atingir os 87,5% e o Aeroporto do Porto Santo os 77,6%. No ano passado, a taxa de ocupação homóloga foi inferior no conjunto dos dois aeroportos regionais (86,8%), no Aeroporto da Madeira (87,3%) e no Aeroporto do Porto Santo (76,1%)."

Por fim, calcula a DREM, "de Janeiro a Abril de 2026, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (sem considerar os passageiros em trânsito) ascenderam a 1.700,5 mil, 42,0% dos quais correspondentes ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas, e 58,0% ao tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido (27,8%) e a Alemanha (21,2%) foram os principais países de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM. A Polónia (10,9%) ocupou a terceira posição, seguida pela França (6,8%) e pelos Países Baixos (5,9%)".