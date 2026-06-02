Vento forte complica novamente aterragens na Madeira

O vento forte está a causar novamente constrangimentos nas operações aéreas no Aeroporto Internacional da Madeira, originando o cancelamentos de voos e à divergência de aeronaves para outros aeroportos.

Até ao início desta tarde, já se registaram 13 voos cancelados (sete nas chegadas e seis nas partidas) devido as fortes rajadas que continuam a afectar a aproximação e aterragem na ilha.

Além dos cancelamentos já registados, o vento forte também obrigou ao desvio de vários aviões para outros aeroportos alternativos. Entre eles estão o 4Y702, da EW Discover, proveniente de Frankfurt, com chegada prevista para as 14h45, e o X3 2830, da TUIFly, oriundo de Hannover, cuja aterragem estava agendada para as 14h55.

De acordo com os dados meteorológicos, a rajada registada na última hora na estação de Santa Catarina foi de 69 km/h, enquanto a rajada mais forte, até ao momento, aconteceu pelas 11h30, com uma intensidade de 81 km/h.