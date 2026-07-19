Obrigado Cristiano Ronaldo

Para ti terminou o campeonato do Mundo e para a Selecção portuguesa que tinha provocado um mundo de esperança a milhões de portugueses.

A fasquia estava muito alta, a vitória na final. Fosse com quem fosse. Foi uma desilusão, principalmente pela estratégia decidida pela equipa técnica que voltou a cometer os mesmos erros, através de um grupo do meio campo em baixo de forma, em que todos eles acabaram por ser substituídos durante a competição. O meio campo jogava para trás a bola em vez de jogar em profundidade, aproveitando, ainda a velocidade de Cristiano e dos laterais. Deram a posse de bola ao adversário, em especial no jogo contra a Espanha, dando a entender que esperavam pelo prolongamento. Um passe para meio dos defesas centrais da nossa seleção deu origem ao único golo do jogo.

Cristiano Ronaldo é um jogador da área, mas mesmo assim de vez em quando vinha ajudar a defesa e o meio campo porque as bolas não lhe chegavam, os passes ou eram muito compridos ou muito curtos. Aliás houve um jogador português que disse que não tinha obrigação de passar a bola ao maior marcador do mundo, demonstrando assim, talvez uma certa inveja ou sei lá o quê. Ele bem pedia a bola, gesticulava com os braços, mas os seus colega, por desinteresse ou por incompetência, ou por maldade, nunca chegavam com a bola aos pés ou à cabeça do melhor jogador do mundo.

Depois da eliminação surgem as criticas, principalmente dos maus portugueses e dos maus madeirenses e também dos jornalistas maldosos, sem nível, culpando o Cristiano por tudo o que de mau houve dentro do campo, esquecendo-se que, como dizia alguém, a “ seleção não é uma sociedade unipessoal, mas um conjunto que deveria ser homogéneo e solidário” para atingir os seus objectivos.

Não vou falar na arbitragem que noutros jogos levou o Messi, outro grande jogador que não deveria precisar de ser levado ao colo. O próprio Cristiano, apesar dos seus 41 anos, ainda corria o campo todo e muitos dos comentadores “honestos”, bem disseram que desde que a bola chegasse , ele encarregar-se-ia de metê-la dentro da baliza. Essas bolas nunca chegaram, mas o pior de tudo foram os comentários de alguns portugueses, nos quais se incluem alguns madeirenses, que por inveja criticaram quem não deviam e não criticavam os que deviam., Sem dúvida que o papel dos avançados é o de marcar golos, ou por a bola, em condições para os goleadores marcarem. Os médios tinham obrigação de fazer o passe para o avançado melhor colocado e a maior parte das vezes, o melhor colocado era o nosso Cristiano. Penso que a Federação Portuguesa de Futebol deveria investigar o que se passou dentro de campo nos diferentes jogos e castigar os culpados. Muitos diziam e dizem que o nosso madeirense estava acabado, mas ele demonstrou dentro de campo o que vale e o que poderia valer se o meio campo tivesse jogado, como deveria ser.

Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvidas és o melhor jogador do mundo desde que o futebol existe e aqueles que dizem mal de ti é, como se diz em bom madeirense, por “ invejidade”. É o português e também o madeirense mais conhecido em todo o mundo, desde sempre. Puseste Portugal e a Ilha onde nasceste no mapa do mundo e muitos são os que nos visitam por tua causa, basta ver a quantidade de turistas que andam com a camisola numero sete da seleção portuguesa, vestida. Além de seres um grande futebolista és um grande homem, o maior em solidariedade a nível mundial. Enquanto Messi, outro grande jogador, todo tatuado faz maldades dentro do campo, tu és permanentemente agredido. Ainda no jogo contra a Espanha havia um penalty a favor de Portugal, por teres sido agarrado dentro da área e consequente castigo ao jogador que o fez, mas a equipa de arbitragem, VAR incluído fingiu que não viu nada.

Obrigado Cristiano por tudo o que tens feito por Portugal e pela Madeira e também pelo futebol a nível mundial e também por todos aqueles a quem tens ajudado com a tua família incluída, a TUA CARREIRA CONTINUA E MERECER SER O CAPITÃO DA SELECÇÃO DE TODOS NÓS. Enquanto te sentires com forças para jogar.