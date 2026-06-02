Turista saltou vedação e invadiu pista do Aeroporto da Madeira para apanhar voo
Homem, de 60 anos, terá justificado decisão por considerar ser o caminho mais rápido para embarcar no avião
Parece uma cena saída de um filme, mas aconteceu mesmo no Aeroporto da Madeira. Um turista foi 'apanhado', esta manhã, depois de ter alegadamente invadido a pista numa tentativa de alcançar um voo que estava prestes a partir.
Ao que o DIÁRIO apurou, o homem, de 60 anos, terá ultrapassado a vedação de segurança situada numa das extremidades do aeroporto e entrado na pista, procurando chegar à aeronave da Ryanair que tinha partida marcada para as 6h20, com destino a Charleroi, na Bélgica.
Apesar da aparente falha de segurança, a movimentação foi rapidamente detectada pelos sistemas e equipas de vigilância do aeroporto, tendo o indivíduo sido interceptado antes de conseguir concretizar o seu objectivo. Perante as autoridades, o homem terá justificado a sua acção com o facto de considerar que aquele era o percurso mais rápido para chegar ao avião.
Embora a situação insólita, a operação aeroportuária não sofreu alterações e o voo para Charleroi descolou à hora prevista.
Para ficar a conhecer mais contornos sobre este episódio insólito e arriscado, não perca a edição impressa desta quarta-feira do DIÁRIO.
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