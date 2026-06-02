Fajã da Ovelha no mapa do turismo

A recuperação de três casas antigas na Fajã da Ovelha deu origem a uma nova unidade de alojamento turístico, num projecto que acabou por representar um investimento muito superior ao inicialmente previsto. O promotor, Leandro Luís, destaca que a iniciativa nasceu da vontade de preservar património local e investir na terra de origem da sua família.

“O projecto começou com a compra de uma casa, mas acabámos por adquirir mais duas. Surgiu depois a oportunidade de contar com apoios do PRODERAM, do Governo Regional e da Câmara Municipal da Calheta, o que nos deu confiança para avançar”, explicou.

Apesar do entusiasmo inicial, o processo revelou-se mais complexo do que o esperado. “Foi um processo muito moroso. A obra demorou muito mais tempo do que prevíamos. Estivemos cerca de dois anos e meio envolvidos neste projecto, enfrentando vários desafios pelo caminho, mas felizmente chegámos ao fim”, referiu.

Natural da Fajã da Ovelha, embora tenha nascido na África do Sul, Leandro Luís afirma que a decisão de investir na freguesia teve uma forte componente afectiva. “A minha família é da Fajã da Ovelha e continua a viver aqui. Investimos porque esta é a nossa terra. Além disso, o turismo é um segmento em crescimento e quisemos também contribuir para recuperar património que faz parte da identidade da freguesia.”

O investimento inicial estava estimado em cerca de 300 mil euros, mas acabou por ultrapassar os 800 mil euros. O apoio público recebido ascendeu a cerca de 134 mil euros.

“É a primeira vez que investimos no sector do turismo. Foi um desafio grande, mas acreditamos no potencial da Fajã da Ovelha e da Calheta para atrair visitantes que procuram autenticidade, tranquilidade e contacto com a natureza”, concluiu.