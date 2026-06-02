PCP saúda adesão de 70% à greve dos trabalhadores da remoção de lixo nocturna no Funchal

O PCP saudou esta terça-feira a forte adesão dos trabalhadores da remoção de lixo nocturna da Câmara Municipal do Funchal à greve geral, indicando que a participação no turno da noite rondou os 70%.

Em comunicado, consideram que esta adesão demonstra a "determinação, consciência e unidade dos trabalhadores" na defesa dos seus direitos, dos salários e da valorização das carreiras, manifestando também oposição ao denominado "Pacote Laboral".

O partido entende que os trabalhadores estão a dar uma "poderosa resposta de luta", recusando medidas que, na sua perspectiva, representam um retrocesso nos direitos laborais e agravam as condições de trabalho e de vida.

O PCP sublinha ainda que a greve, iniciada hoje e que prossegue esta quarta-feira, confirma que "é na união, na organização e na luta que os trabalhadores encontram a força necessária para derrotar políticas injustas e abrir caminho à valorização do trabalho e dos trabalhadores."

No mesmo comunicado, o partido reafirma a sua solidariedade para com os trabalhadores em luta e apela ao reforço da mobilização e da participação nas ações de protesto em defesa dos direitos conquistados. Segundo o PCP, a adesão registada demonstra que os trabalhadores estão determinados a fazer recuar o pacote Laboral.