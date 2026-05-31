Calheta enche-se de magia para celebrar Dia da Criança

O DIÁRIO, em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, promove esta manhã uma celebração especial do Dia da Criança no Porto de Recreio da Calheta, com o anfiteatro dos jardins cheio de famílias e a Marina como pano de fundo.

A partir das 11h, o espaço transforma-se num palco de alegria, música e animação, num espectáculo gratuito pensado para toda a família.

Heidi, Abelha Maya, Pocoyo e Ovelha Choné são as personagens em destaque numa manhã dedicada à infância, à imaginação e aos valores da amizade e da partilha.

Num ambiente festivo junto ao mar, a iniciativa promete momentos de diversão e memórias para miúdos e graúdos. A entrada é livre.