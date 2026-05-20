Campanha do Turismo de Portugal convida portugueses a redescobrirem país após tempestades

O Turismo de Portugal lançou ontemuma campanha, em Porto de Mós, que convida os portugueses a redescobrirem o país, após diversas regiões terem sido atingidas pelo mau tempo no início do ano.

"É bom dar nota de que esta campanha resulta, efetivamente, da necessidade de dar uma resposta clara e rápida àquilo que foram as consequências das tempestades de 2026", afirmou o presidente do Turismo de Portugal (TP), Carlos Abade, na apresentaçao da campanha, no Castelo de Porto de Mós.

Denominada "Não procures mais longe. Encontra o teu país", a nova campanha de turismo interno "convida os portugueses a redescobrirem Portugal e a valorizarem aquilo que está próximo, da natureza ao património, de experiências culturais a vivências autênticas, muitas vezes a poucos quilómetros de casa", disse Carlos Abade.

"E ao fazê-lo, afirmamos a confiança nos territórios e nos portugueses, assim como na capacidade que o turismo tem de ser um promotor ativo e por excelência do processo de recuperação do país perante os prejuízos causados pelas tempestades que assolaram Portugal no início deste ano", adiantou.

No discurso, Carlos Abade salientou a importância do setor do turismo que, em 2025, "ultrapassou as 82 milhões de dormidas e gerou mais de 29 mil milhões de euros de receitas turísticas", notando que "o turismo interno assume uma particular importância", representando, "em média, cerca de 30% de todas as dormidas em Portugal".

Defendendo que o turismo interno é "determinante na dinamização das economias locais e do emprego e contribui de forma decisiva para uma maior dispersão da atividade turística pelo território e pelas diferentes épocas do ano", o responsável do Turismo de Portugal referiu que aquele "não é complementar, é absolutamente estrutural para a estabilidade, crescimento e resiliência do setor turístico nacional".

"Mas o turismo é muito mais do que uma atividade económica", continuou, assinalando que quando se viaja pelo país não se está "apenas a visitar destinos", mas "a conhecer melhor as pessoas, as culturas, as identidades locais" ou as tradições.

Para Carlos Abade, "num tempo marcado pela aceleração, pelas dificuldades de coesão social e pelas dificuldades de conexão entre pessoas e territórios", o turismo interno ajuda "a recuperar proximidade, identidade e pertença".

Na apresentação da campanha, o presidente do município de Porto de Mós, Jorge Vala, destacou a importância do seu lançamento neste território.

"Esta iniciativa é mais uma daquelas que contribui para aquilo que muito temos pedido e falado, a importância de termos presente os nossos governantes para não sairmos de cena, ou seja, para continuarmos a fazer perceber ao país não só a importância que estas iniciativas têm, mas sobretudo a importância que tem o país não nos esquecer", declarou.

Jorge Vala, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria, a mais afetada pela depressão Kristin, em 28 de janeiro, "continua a ser uma região com o encanto que tinha antes", embora "com alguma destruição", realçando o trabalho da sua população, capaz de se reerguer e de continuar a sorrir para "receber da melhor forma aqueles" que a visitam.

Além de Porto de Mós, integram a CIM os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Pedrógão Grande.

Segundo um comunicado do TP, a campanha quer mostrar que "o mais importante de uma viagem são as emoções", associando estas ao território, como a calma, a aventura, a quietude, o espanto, as certezas ou a felicidade.

A campanha tem duas fases de comunicação, uma até junho e outra entre setembro e novembro, com "filmes de televisão, 'spots' de rádio e conteúdos digitais que evocam as emoções associadas à descoberta, ao bem-estar e à diversidade das diferentes regiões, valorizando a autenticidade da oferta turística nacional", adianta a nota.