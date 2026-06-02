Maria Isabel Santos e João Ribeiro escolhidos pelo JPP para Conselho Económico e Social

O Juntos Pelo Povo (JPP) indicou Maria Isabel Santos e João Guilherme Ribeiro para integrarem a lista que será votada amanhã na Assembleia Legislativa da Madeira, destinada à representação da Região no Conselho Económico e Social nacional.

Maria Isabel Santos é a candidata efetiva. Doutorada em Serviço Social e pós-doutorada em Desenvolvimento Humano Integral pela Universidade Católica Portuguesa, é professora universitária, investigadora e deputada municipal na Assembleia Municipal do Funchal, conforme aponta o partido em comunicado. A sua actividade académica tem incidido em áreas como a intervenção social, o desenvolvimento humano e os desafios societários contemporâneos.

Como suplente, o JPP propõe João Guilherme Ribeiro, mestre em Economia pelo ISEG – Universidade de Lisboa e pós-graduado em Avaliação Imobiliária. Actualmente desempenha funções como analista de avaliações especiais para entidades do sector financeiro, sendo também perito avaliador de imóveis certificado pela CMVM e detentor da certificação europeia Recognised European Valuer.

A eleição dos representantes da Madeira para o Conselho Económico e Social será apreciada pelos deputados da Assembleia Legislativa Regional na sessão plenária de amanhã.